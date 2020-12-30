Lüks moda tüketen müşteriler şeffaflık bekliyor

Mazars Global, Arianee ile sürdürülebilir lüks üzerine hazırladığı 'Bilinçli, iş birliğine açık, değerlere bağlı: lüks iş modelini yenilemek' raporunu yayınladı. Buna göre, lüks ürün tüketen müşteriler, markalarla giderek daha sofistike ve uzun zamanlı ilişkiler kurmak istiyor; eksiksiz satış sonrası hizmetleri, eşsiz deneyimler ve şeffaflık bekliyor. Bütün bu beklentiler ise dijital teknolojiler sayesinde sağlanıyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Mazars ise rapordan hareketle yeni konseptini duyurdu. Şirket yeni konsepti, 'bilinçli, iş birliğine açık, değerlere bağlı: lüks iş modelini yenilemek' olarak açıkladı.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

2020'de lüks moda iş modelini değiştirdi: teknolojiden ve döngüsellikten faydalanan dönüşüm gerçekleşti. Yeni müşteriler ve yeni talepler, lüks markaları sürdürülebilirliğe dair kaygılara yanıt vermeye ve sektörler arası iş birlikleri kurmaya yönlendirdi.

Lüks ürün gamının müşterileri, markalarla giderek daha sofistike ve uzun zamanlı ilişkiler kurmak istiyor; eksiksiz satış sonrası hizmetleri, eşsiz deneyimler ve şeffaflık bekliyor. Bütün bu beklentiler ise dijital teknolojiler sayesinde sağlanıyor.

Varlıklı Çinli müşteriler, yüksek kazançlı olsa da henüz zengin olmayan müşteriler ve Z nesli lüks ürün gamında dönüşümün ve büyümenin başını çekiyor.

Lüks sektörün müşterilere markalarla yeni şekillerde ilişki kurma ve yeni deneyimler yaşama; uzman ellerde tamir edileceklerini ve yeniden satışa sunulacaklarını bilerek kolayca eşya satın alma imkanı sunduğunu gösteriyor.

Değişen dünyaya cevaben lüks iş modeli de dönüşüm geçiriyor: 2010'da lüks müşteriler online 4.3 milyar harcadı, 2019 yılında bu rakam 33.3 milyar Euro'ya yükseldi. Çin şu anda lüks segmentinde en çok büyüyen piyasa konumunda. Küresel ikinci el piyasası da son beş yılda yaşanan yüzde 12 oranında ortalama yıllık büyüme sayesinde yıllık 30 milyar Euro'ya ulaştı.

Şekillenmekte olan yeni iş modeli, bu yeni müşteri grubunun beklentilerine cevaben lüks deneyimlere öncelik veriyor, ortaklıklara gidiyor ve sürdürülebilirliği artırmak için döngüsel pratikler benimsiyor.

Lüks müşterilerin yaşları giderek daha da düşüyor ve büyük ölçüde Çinlilerden oluşuyorlar. Çin, lüks alanında dünyanın en çok büyüme gösteren ülkesi, ayrıca üstün kaliteli ürünler satın almaya hevesli milyonlarca zengin müşteriye sahip. Çin'in varlıklı lüks müşterileri, raporda belirlenen üç yeni "grubu" oluşturuyor. Diğer gruplar ise şöyle: Çin'de veya dünyanın geri kalanında bulunan yüksek kazançlı olsa da henüz zengin olmayan müşteriler ve Milenyum ve Z Nesli. Her iki grup da lüks moda piyasasının büyüme potansiyelinin başını çekiyor. Her yeni grup kendine mahsus özellikler getirerek müşteri-odaklı yaklaşımlar benimsenmesi için baskı kuruyor.

Lüks moda markaların modellerini güncellemelerine yardımcı olan teknolojik yenilikler şunlar:

Ürünlerin özgünlüğünü kanıtlamak için dijital onay teknolojisi. Bu alanın liderleri arasında bulunan Arianee, şu anda Breitling ile eşsiz bir dijital pasaport üzerine çalışıyor. Saat imalatçısı, blok zincir teknolojisi sayesinde saat sahiplerine, satın alma, tamir, tekrar satışa çıkarma veya nakil hizmetlerinin tamamını kesintisiz bir biçimde sunuyor.

Müşterilerin sosyal medya kullanımına ve takipçilerine bağlı olarak konser, özel satış, sanatsal ön gösterimler ve yoğunlaştırılmış koleksiyonlara erişim gibi deneyimler sunmak.

Müşterilerin seyahatini hızlandırmak ve sorunsuzlaştırmak için robot rehber ve radyo frekans tanımlama (RFID) etiketleri gibi yeni teknolojiler.