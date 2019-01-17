Son Dakika Haberleri: Lüks Motoryata Bodrum'da Yakıt İkmali

Lüks Motoryata Bodrum'da Yakıt İkmali

39 dakika önce

BODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

Lüks Motoryata Bodrum'da Yakıt İkmali, System.String[]
BODRUM'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum'un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. 1997 yılında Türkiye'de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:36 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, Güncel
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