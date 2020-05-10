Lüks motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Lüks motosiklet hırsızı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 gün önce lüks motosikleti çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 gün önce lüks motosikleti çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. İkiçeşmelik Mahallesi'nde lüks motosikletin çalındığı ihbarını alan asayiş ekipleri olay yerine giderek kamera kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 50 güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler hırsızlık olayının şüphelisini tespit ederek harekete geçti. Yapılan operasyonla M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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