Lüks Motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Lüks Motosiklet hırsızlığı kamerada

Üsküdar'da bir apartman önünde park halinde olan motosiklet, sahibi misafirlikteyken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı.

Üsküdar'da bir apartman önünde park halinde olan motosiklet, sahibi misafirlikteyken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Üsküdar'da Selamiali Mahallesi'nde yaşandı. Ardıl Öztavlı'ya ait motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı. Misafirlikten çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Öztavlı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek, götürdüğünü tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİR BÖLGEDE BİR HIRSIZ ÇETESİ OLUŞMUŞ

Misafirlikteyken motosikletli çalınan Ardıl Öztavlı, "Motorsikletim 28 Haziran'da sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bulunduğumuz noktada kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalınıyor. Kendi motosikletleriyle gelerek kilidi kırarak, iterek çevreden dolanarak ilerliyorlar. Aynı şahıslar gün içerisinde farklı yerlerden de motosiklet çalmışlar. Bu bölgede çete olduğunu düşündüğümüz bir grup tarafından çok fazla motosiklet hırsızlığı yaşanıyor. Motosikletimin çalınmasıyla 55 bin TL civarında bir maddi kaybımız oldu. Fazladan kilitlerle güvenlik tedbirleri almamıza rağmen hırsızlara gerçekten hırsızlara kilit dayanmıyormuş" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İki kişi motosikletiyle olay yerine geliyor. Şahıslardan biri gözetleme yaparken diğeri motosikletin kilitlerini kırdıktan sonra iteleyerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

Motosiklet, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lüks Motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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