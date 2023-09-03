"Lüks nedir?" diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu - Son Dakika

"Lüks nedir?" diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu

"Lüks nedir?" diyen Tuba Büyüküstün Paris\'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 16:24

"Lüks nedir?" videosuyla gündem yaratan Tuba Büyüküstün, Paris'te yaşadığı evden paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, "Lüks nedir?" videosuyla çok konuşulmuştu. Tuba Büyüküstün videonun üzerine Paris'teki evinden paylaşım yapınca eleştiri aldı.

VİDEOSU GÜNDEM OLMUŞTU

Tuba Büyüküstün "Lüks nedir?" notunu düştüğü videosunda "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bu videosu kısa sürede viral olmuştu.

'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu

PARİS'TEKİ EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, olay yaratan videosunun üzerine Paris'teki evinden paylaşım yaptı. Güzel oyuncunun kentte bir evini de kiraya verdiği iddiaları sonrası sosyal medya kullanıcıları Büyüküstün'ü eleştirdi. Oyuncunun paylaşımına "Paris'teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmaktır lüks" yorumları geldi.

'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Sosyal Medya

Tuba Büyüküstün, Paris, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya 'Lüks nedir?' diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Lüks nedir?" diyen Tuba Büyüküstün Paris'teki evini paylaşınca alay konusu oldu - Son Dakika
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