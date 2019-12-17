Lüks otel markası yerli teknoloji çözümlerini seçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lüks otel markası yerli teknoloji çözümlerini seçti - Son Dakika Ekonomi

Lüks otel markası yerli teknoloji çözümlerini seçti

6 saat önce

Dünyaca bilinen Fransız otel markası, otel yönetimi teknolojileri için Protel ile anlaştı.

Lüks otel markası yerli teknoloji çözümlerini seçti, System.String[]

Dünyaca bilinen Fransız otel markası, otel yönetimi teknolojileri için Protel ile anlaştı.


40'tan fazla ülkede 120'den fazla otel ile misafirlerine Fransız kültürüne dair detaylar sunan Sofitel, Türkiye'de ilk olarak Taksim'de kapılarını misafirlerine açtı. Yerli teknoloji şirketi Protel, misafirlerine kusursuz bir deneyim sunmak isteyen otelin rezervasyon, mali yönetim ve satış noktası sistemleri dahil olmak üzere pek çok konaklama teknoloji çözümünü üstlendi.


Söz konusu otelin konaklama teknolojilerinde kendilerini tercih ettiğini belirten Protel Pazarlama Üst Yöneticisi Kamil Özörnek, "Bahsi geçen otel, rezervasyon, check-in, check-out gibi temel ön büro işlemleri Protel'in otel yönetim sistemi Opera ile otomatikleşerek hata ihtimali azalıyor ve iş süreçlerinin ilerleyişi hakkında ayrıntılı raporlar sağlanıyor. Yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışan muhasebe çözümü Netsis ise otelin mali yönetimine destek oluyor. Otel aynı zamanda gastronomi noktasında iddiasını sergilediği 3 mekanında ise yeni nesil bulut satış noktası otomasyon çözümü Simphony'i kullanmaya başladı. Tesis genelinde yer alan spa ve Türk Hamamı'nda ise özel olarak geliştirilen Reservation Assistant kullanılıyor.


"Birçok lider marka, sektörün öncülerinden Protel'i seçiyor"


Sundukları çözümlerin birçok markanın tercih ettiğini kaydeden Kamil Özörnek, "Dünyaca ünlü otel markasının ailemize katılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Böyle öncü markaların seçimi olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Biz sektör lideri olarak çıtayı ileriye taşımaya ve bizi seçen markalarımız için daha iyisini üretmeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Taksim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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