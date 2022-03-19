Lüks otelde 7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Lüks otelde 7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

19.03.2022 15:49

Beşiktaş'ta lüks bir otelin 7. katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam'ın son görüntüleri dehşet verici. Otelin önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre maktul Ebru Cizdam otel girişine düştüğü sırada, bir bisikletlinin son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde maktulün cesedinin başına toplanan telaşlı kalabalığın sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdikleri de kayıt altında.

Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

OTEL ODASINDA SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olay gecesi yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntülerine göre emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı belirlenmişti. Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçmişti.

Ebru Cizdam'ın lüks otelin 7. katından düştüğü anın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapmış ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülmüştü.

Ebru Cizdam'ın lüks otelin 7. katından düştüğü anın kamera görüntüsü ortaya çıktı

DÜŞME ANI KAMERADA

7'inci kattan düşerek hayatını kaybeden Cizdam'ın otelin önüne düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre saat 01:11'de kayıt altına alınan görüntülerde Ebru Cizdam'ın çığlıklar içerisinde otelin önüne düştüğü görülüyor. Bu sırada otel önünden bisikletle geçen bir vatandaşın saniyelik farkla kurtulduğu ve Ebru Cizdam'ın tam önüne düştüğü görülüyor.

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Beşiktaş, Aydoğan, İnşaat, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otelde 7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otelde 7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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