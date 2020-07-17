Lüks oteller yüksek tedbirlerle kapılarını açıyor - Son Dakika

Lüks oteller yüksek tedbirlerle kapılarını açıyor

Koronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçişle birlikte lüks oteller misafirlerini ağırlamaya başladı.

Koronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçişle birlikte lüks oteller misafirlerini ağırlamaya başladı.

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İsviçre merkezli Hapimag çatısı altında yer alan Bodrum'daki Hapimag Sea Garden Resort, yüksek koronavirüs önlemleriyle misafirlerini kabul etmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye ve kararlarıyla da yeni sezona hazırlandı. Sezon hazırlıklarının ilk aşaması olarak, personelin iş sağlığı ve güvenliği sağlandı.

"ÇALIŞANLARA SÜREKLİ EĞİTİM VERİLİYOR"

En önemli ve değerli olanın personelleri olduğunu belirten Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, aldıkları tedbirleri şöyle anlattı: "Tüm ekip arkadaşlarımıza işyeri hekimimizin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız düzenli olarak hijyen kuralları ve güncel servis standartları eğitimi veriyor. Personelimizin sağlığı da düzenli kontrol ediliyor. Çalışanlarımızın konakladığı lojmanlarda hijyen tedbirleri ve sıklığı en üst seviyeye çıkarıldı. Personelimizin yemekhane ve soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe başta olmak üzere gerekli önlemler alındı. Personel üniformaları her gün kendi çamaşırhanemizde uygun şartlarda yıkanıp ütüleniyor. Çalışanlarımıza en doğal ve taze ürünlerle, yeterli ve dengeli beslenmeleri için özel menü hazırlanıyor. Personel servislerimiz de yine hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde veriliyor. Servis personelinin ateş ölçümleri yapılıyor, el dezenfektanı ve maske temin ediliyor. Öksürük, ateş ya da nefes zorluğu gibi şikayetleri oluşursa kişi derhal izne ayrılacak. En yakın sağlık kuruluşuna bilgi verilip kontrolleri sağlanacak."

"OTELİN HER KÖŞESİNE HİJYEN UYGULAMASI"

Tedbirlerin tesise ilk adımdan itibaren başladığının altını çizen Demirkol, el dezenfektanı, hijyen paspası ve kişisel koruyucu malzemeleri (maske, eldiven) yeterli miktarda temin ettiklerini de sözlerine ekledi. Tüm misafirlere sağlıklı ve konforlu bir tatil geçirmeleri için uygulanan Covid-19

kuralları ile ilgili kısa bilgiler verildiğini de belirten Demirkol, sosyal mesafe kurallının birinci öncelikleri olduğunu, ödemeler sırasında dahi minimum temas olacağını, kredi kartlı ödemelerde de hijyen tedbirleri alındığını vurguladı. Ayrıca oda kartlarından kalemlere kadar tekrar kullanılması söz konusu olan malzemelerin her kullanım sonrası özel alanlarda dezenfeksiyon yapılıp 24 saat bekletildikten sonra tekrar kullanıma sunulduğunu açıkladı.

"YÜZDE YÜZ TEMİZ HAVA İLE İKLİMLENDİRME"

Alınan tedbirler kapsamında lobi alanı, tuvaletler ve

lavabolar, restoranlar, barlar, toplantı salonları gibi ortak alanlar düzenli ve sık olarak dezenfekte ediliyor. Tüm hizmet alanları uzman ve deneyimli yöneticiler tarafından hijyen konusunda ekstra olarak denetleniyor. Kerem Demirkol, tesisle ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti: "Tüm alanlar

kullanım sıklığına göre yüzey dezenfektanı ya da pulverize dezenfeksiyon ekipmanları ile temizleniyor. Klima tavalarında lejyonella'ya karşı dezenfektan tabletler kullanılıyor. Sistemler yüzde yüz dış kaynaklı taze hava emiş sistemi ile çalışıyor ve filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. Genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi korumak için işaretlemeler yapıldı. Oturma grupları da konuklarımızın sosyal mesafelerini korumasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi."

Demirkol, yeni sezonda tesiste çocuk ve gençlik kulüpleri ile çocuk havuzlarının kullanım dışı olacağını belirterek, "Su sporları ve grup aktiviteleri en fazla 3-4 kişi ile sınırlandırılacak. Kullanılan malzeme ve aletler belirli periyotlarda dezenfekte edilecek ve tüm spor alanlarında el dezenfektanı kullanılacak" şeklinde bilgi verdi.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İsviçre, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lüks oteller yüksek tedbirlerle kapılarını açıyor - Son Dakika
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