Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı

6 saat önce

Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı Lüks otomobil içinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan lüks otomobil yan yattı.

Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı

Lüks otomobil içinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan lüks otomobil yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kazada araç içinde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza sabah saat 07.15 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'ten Gölcük istikametine gitmekte olan A.T.M. adlı sürücü idaresindeki 41 NT165 plakalı lüks otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araç içinde bulunan Ş.D. hafif sıyrıklarla kendini dışarı atarken, araç sürücüsü A.T.M. ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası araç içinden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Lüks otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 2 yaralı

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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