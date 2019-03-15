Lüks Otomobil Binanın Kolonuna Çarptı: 1'i Ağır 3 Yaralı
1 saat önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
- FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, sabaha doğru saat 05.00 sıralarında Kocamustafapaşa
Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih
istikametinden Zeytinburnu
istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 FY 0222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine 26 numaralı binanın kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Samatya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HASTANEDEN KAÇTI
Tedavileri devam eden yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafif yaralı olduğu belirtilen bir kişi ise hastaneden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:21 Kaynak: DHA
Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı
Fırat Aydınus'un 1 Ay Ceza Alması Kariyerini Kurtardı
Sivasspor'un Bineceği Uçağa Yıldırım Düştü
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği