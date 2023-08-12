Lüks otomobil çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Lüks otomobil çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son Güncelleme: 12.08.2023 01:26

Adana'da, Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lüks otomobil arkadan çarptığı otomobili adeta hatchback araca çevirdiği kazada 1 kişi ölürken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Lüks otomobilin çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA - Adana'da, Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lüks otomobil arkadan çarptığı otomobili adeta hatchback araca çevirdiği kazada 1 kişi ölürken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 BK 559 plakalı ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücü önünde seyreden 01 AOD 204 plakalı Mehmet Güller idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güller'e ait otomobil adete hatchback araca döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güller'in öldüğü tespit ederken yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen ağır yaralanan kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Lüks aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kadın iddiaya göre kazadan sonra şoför değişikliği yapmak istedi. Ancak vatandaşlar tepki gösterince bölgeden kaçıp daha sonra polis tarafından yakalandılar.

Kazada hayatını kaybeden Güller'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobil çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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