Lüks otomobil durağa böyle daldı
1 saat önce
Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gökdere
meydanında meydana geldi. Yağan
yağmurla birlikte kayganlaşan yolda ilerleyen lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağını çarpıp parçalayan otomobil beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada otobüs durağında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(İHA)
Lüks otomobil, durağa böyle daldı
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