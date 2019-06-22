Lüks otomobil durağa böyle daldı

Lüks otomobil durağa böyle daldı Durakta kimsenin olmaması faciayı önlediBURSA - Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı.

Lüks otomobil durağa böyle daldı

Durakta kimsenin olmaması faciayı önledi

BURSA - Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gökdere meydanında meydana geldi. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda ilerleyen lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağını çarpıp parçalayan otomobil beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada otobüs durağında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Lüks otomobil durağa böyle daldı

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