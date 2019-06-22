Lüks otomobil durağa böyle daldı
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Lüks otomobil durağa böyle daldı Durakta kimsenin olmaması faciayı önlediBURSA - Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı.
Lüks otomobil durağa böyle daldı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Durakta kimsenin olmaması faciayı önledi
BURSA - Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Gökdere meydanında meydana geldi. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda ilerleyen lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağını çarpıp parçalayan otomobil beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada otobüs durağında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Lüks otomobil durağa böyle daldı
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