LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

6 saat önce

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI, System.String[]
KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. ile yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç

-Park halindeki hafriyat kamyonu

-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
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