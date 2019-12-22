Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı, System.String[]

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. ile yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.


Hamidiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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