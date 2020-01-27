Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te lüks araç ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te lüks araç ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muhammet Enes Karayılan idaresindeki 27 ACR 683 plakalı lüks otomobil, Karataş Mahallesi 404 nolu caddede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Salih A. yönetimindeki 27 HO 141 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. ve otobüs şoförü Salih A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Karayılan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Muhammet Enes, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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