Lüks otomobil ile motosiklet çaldılar - Son Dakika

Lüks otomobil ile motosiklet çaldılar
6 saat önce
Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobille gelen hırsızlar tarafından gündüz vakti lokanta önünden çalındı.
Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobille gelen hırsızlar tarafından gündüz vakti lokanta önünden çalındı.
Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobile gelen hırsızlar motosikleti çalarken güvenlik kameralarına takıldı. İşletme sahibi Murat Ağalday, "Sabah erken saatlerinde iş yerimize geldik. İşlerimizin hazırlıklarını yapıyorduk. Siparişlerimizi hazırladık elamanı siparişe gönderecektim motosiklet kapının önünde yoktu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik tespit ettik. Lüks bir araçtan iniyorlar motosikleti alıp sürükleyerek getiriyorlar. Bu çalınan 3'ü motosikletimiz şahısların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan şikayetçiyim" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:33 Kaynak: İHA
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