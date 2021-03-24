ANKARA Lüks otomobil, kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil, kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptı 2 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin yol temizliği yapan kar küreme aracı ile kurye motosikletine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana geldi. Çayyolu yönüne giden Yavuz Tekin yönetimindeki 06 BT 8866 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan 06 BFU 302 plakalı belediye aracına ve Tarık Ahmet G. yönetimindeki 06 DPP 630 plakalı kurye motosikletine çarptı. Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü Yavuz Tekin ile motosiklet sürücüsü Tarık Ahmet G. yaralanırken, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü. Belediye aracı sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.