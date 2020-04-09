Lüks otomobil kazada kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Lüks otomobil kazada kullanılamaz hale geldi

Lüks otomobilin karıştığı kazada trafik kilitlendi

İSTANBUL - Basın Ekspres yolunda aynı istikamette giden bir başka otomobille çarpışan lüks araç pert oldu. Korona virüs nedeniyle bir nebze rahatlayan Basın Ekspres trafiği, kaza nedeniyle bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu İkitelli Mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen lüks otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışarak yan döndü. Lüks otomobilin pert olduğu kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücülere müdahale etti.

Öte yandan, korona virüs nedeniyle bir nebze rahatlayan Basın Ekspres trafiği, kaza nedeniyle bir süre durma noktasına geldi. Trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.