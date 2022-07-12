Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu

12.07.2022 19:01
Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen BMW marka lüks otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüks otomobil Kuzey Marmara'da alevlere teslim oldu - Son Dakika
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