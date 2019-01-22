Son Dakika Haberleri: Lüks Otomobil Mağdurları Af Çıkmasını Bekliyor

Lüks Otomobil Mağdurları Af Çıkmasını Bekliyor

26 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Çağrı Keskin, devlet tarafından el konulan otomobilini geri almak için af çıkartılmasını istiyor.

Lüks Otomobil Mağdurları Af Çıkmasını Bekliyor, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Çağrı Keskin, devlet tarafından el konulan otomobilini geri almak için af çıkartılmasını istiyor. Kendisi gibi Türkiye genelinde 42 bin mağdur bulunduğunu anlatan Keskin, af çıkması durumunda devletin 2 milyar TL gelir elde edeceğini savundu.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan Çağrı Keskin 2009 lüks bir aracı yaklaşık 3 yıl önce noter kanalıyla satın aldı. Aracın 7. sahibi olduğunu belirten Keskin, 2018 yılının sonunda ithal olduğu gerekçesi ile el konulduğunu ifade etti. Devletin kayıtlarına güvenerek aldığı otomobilin daha sonra elinden alınması nedeniyle mağdur olduğunu anlatan Keskin, kendisi gibi Türkiye genelinde 42 bin mağdur bulunduğunu dile getirdi. Eksik vergi gerekçesi ile otomobiline el konulduğunu ve maddi-manevi çok büyük zarara uğradığını belirten Keskin "3 sene önce aracı aldım ve 3 senedir de biniyordum, vergilerini ödedim, muayenesini ve trafik sigortasını yaptırdım. 3 sene sonra bir sabah operasyonu ile aracıma el konuldu. Yaklaşık 1,5 yıldır mahkeme devam ediyor ve araç tarafıma verilmedi. Bununla ilgili maddi ve manevi çok zor durumdayım. Aracımın eksik vergi nedeniyle alındığı söylendi. Ama tabi ben bunu bilemem. Ben aracımı notere gidip satın alıyorum ve ben bu aracın 7. Sahibiyim. Ben devletin geçmişe dönük kayıtlarına bakamam. Ben notere giderek bu aracı satın aldım ve daha sonra başıma böyle bir olay geldi. Bu konuda araştırmalar yaptım. Sormadığım avukat, araştırmadığım site kalmadı. Sonuca ulaşan kimseyi de bulamadım. Benim gibi Türkiye'de 42 bin mağdur olduğu söyleniyor. 2017 yılında bu konuda bir af çıktı ama benim aracım alınmadan önce başvuru süresi geçmişti. Ben bu affın tekrardan çıkarılmasını talep ediyorum. Bu konuda çok fazla mağdur var ve devletimize buradan çok fazla bir gelir kaynağı olacağını düşünüyorum. İstanbul Ticaret Odası'nda meslek komitelerinden bir isim bu konuyu gündeme getirdi. Umarım bir sonuca ulaşırız diye düşünüyoruz. Maddi manevi çok büyük zarar uğradım. Hiç olmazsa mahkeme süresince aracımın yedi emin olarak tarafıma verilmesini istiyordum ama oda maalesef olmadı. Benim suçum olmadığı halde bir eksiklik varsa bunu gidermeye de razıyım. Şu an aracımın 110-120 bin TL civarında bir değeri var" dedi.

Keskin, eksik olan vergiyi ödemeye razı olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Ekonomi
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