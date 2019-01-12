Son Dakika Haberleri: Lüks Otomobil, Önce Ağaca Sonra Park Halindeki Araçlara Çarptı 4 Yaralı

Lüks Otomobil, Önce Ağaca Sonra Park Halindeki Araçlara Çarptı 4 Yaralı

1 saat önce

Otomobil, önce ağaca sonra park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralıANKARA, (DHA) - ANKARA'da, bir otomobilin kontrolden çıkıp önce ağaca ardından park halindeki 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil, önce ağaca sonra park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, bir otomobilin kontrolden çıkıp önce ağaca ardından park halindeki 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin motoru yola savruldu.

Kaza, Çankaya ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GJM 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan otomobil, park halinde 06 FA 2138 ile 06 FK 2445 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

OTOMOBİLİN MOTORU YOLA SAVRULDU

Hurda yığınına dönen otomobilin motoru yola savrulurken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametindeki trafik akışı yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:03 Kaynak: DHA

Çankaya, DHA, 3. Sayfa
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