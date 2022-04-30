Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı - Son Dakika
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Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı

30.04.2022 19:11
Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı

Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonrasında ise ağaca çarptı.

Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonrasında ise ağaca çarptı.,

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde seyreden lüks aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma, sonrasında ise burada bulunan ağaca çarptı. Araç sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Minibüs durağına 5 metre uzaklıkta meydana gelen kaza sırasında kaldırımda yaya olmaması yaralanma ve ölümlerin önüne geçti. - YALOVA

Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı
Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı
Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı

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Otomobil, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarptı - Son Dakika
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