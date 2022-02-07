Üye Girişi
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ - Son Dakika

LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

07.02.2022 11:44

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurtdışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini belirledi.

Şebekenin yurtiçinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurtdışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın İnterpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis 8 şüpheliyi yakalandı. Operasyonlarda İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve 'Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılırken el konulan lüks araçlar emniyet müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ
LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:18:19. #1.13#
SON DAKİKA: LÜKS OTOMOBİL OPERASYONU: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement