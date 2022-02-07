Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı! - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından getirdiği araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren şebekeye ilişkin inceleme başlattı. Zanlıların lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye'de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak change hale getirdiğini belirlendi.

SAHTE NUMARAYLA YENİ ARAÇ OLARAK TASDİK ETMİŞLER

Kaçakçılık Şube ekipleri Almanya, Yunanistan ve İsveç'te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiğini belirledi.

PİYASA DEĞERLERİ TOPLAMDA 35 MİLYON TL

Teknik ve fiziki takip ardından 3 ay boyunca operasyonlar gerçekleştiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında; İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21.000.000 olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.