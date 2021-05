Lüks otomobil otoyolda önüne çıkan domuza çarparak şarampole uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil otoyolda önüne çıkan domuza çarparak şarampole uçtu: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Anne-baba ve 4 çocuğu yaralandı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde önüne çıkan domuza çarpan lüks otomobil, taklalar atarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü baba, eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Akyazı ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı Audi marka lüks otomobil, Ankara istikametine doğru seyir halindeyken otoyolda bir anda önüne domuz çıktı. Önüne çıkan domuza çarpan lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri de aşan lüks araç, taklalar atarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlandı. Feci kazada araç sürücüsü H.T., eşi S.T., çocukları E.T., H.T., A.T. ve A.T. olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve Kuzey Marmara Otoyolu Jandarma Trafik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Anne S.T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.