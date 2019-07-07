Lüks otomobil satışları da fren yaptı
1 saat önce
Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.
Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:17
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