Lüks otomobil satışları da fren yaptı

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.

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