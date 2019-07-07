Son Dakika Haberleri: Lüks otomobil satışları da fren yaptı
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Lüks otomobil satışları da fren yaptı

1 saat önce

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.

Lüks otomobil satışları da fren yaptı, System.String[]
Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daralarak 4 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:17 
Ekonomi
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