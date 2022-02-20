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Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

20.02.2022 09:46

Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü Ümraniye'de seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı.

Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat Ümraniye Özduru Sokakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, BMW marka otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede lüks otomobil alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ümraniye, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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