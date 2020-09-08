Lüks otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Su kanalına devrilen otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Helvacı yönetimindeki 34 BLA 904 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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