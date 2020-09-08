Lüks otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan lüks otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden İlker Helvacı yönetimindeki 34 BLA 904 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Su kanalına devrilen otomobilin sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 01:41 - Kaynak: İHA
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