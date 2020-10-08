Lüks otomobil yağmurda yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Lüks otomobil yağmurda yolda mahsur kaldı
08.10.2020 20:24
Kartal'da lüks araç sağanak yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalırken, cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.
Kartal'da lüks araç sağanak yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalırken, cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' uyarı vermişti. Gün boyunca hafif aralıklarla devam eden yağmurun ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde İstanbul'da etkili oldu. Kartal'ın Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde BMW marka 34 FF 4444 plakalı lüks otomobil sağanak yağışın etkisiyle yolda mahsur kaldı. Aracın yolda kalması nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Aracın şoförünün ise olay yerinde olmadığı görüldü.
(İHA)
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