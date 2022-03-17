Lüks otomobil yakılmış halde bulundu - Son Dakika

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

ADANA Adana'da bir lüks otomobil patates tarlası kenarında yakılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir vatandaş patates tarlası kenarında lüks bir otomobili yakılmış halde görerek 112'yi arayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Otomobilin geceden yakıldığını hemen yanı başında bulunan ağacında bir kısmının yandığı belirlendi. Polis otomobilin etrafında tüfeğe ait boş fişekleri görünce cinayet olabileceğini düşünerek cinayet büro amirliği ekiplerine de haber verdi. Bu arada olay yeri polisi de çağrıldı. Lüks otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken olay yeri ekipleri bagajı açarak biri olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otomobil içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis otomobilin çalıntı olabileceği üzerinde duruyor. Polis şimdi otomobilin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.