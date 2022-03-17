Lüks otomobil yakılmış halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

17.03.2022 09:51

Lüks otomobil yakılmış halde bulunduADANA Adana'da bir lüks otomobil patates tarlası kenarında yakılmış halde bulundu.

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

ADANA Adana'da bir lüks otomobil patates tarlası kenarında yakılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan geçen bir vatandaş patates tarlası kenarında lüks bir otomobili yakılmış halde görerek 112'yi arayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Otomobilin geceden yakıldığını hemen yanı başında bulunan ağacında bir kısmının yandığı belirlendi. Polis otomobilin etrafında tüfeğe ait boş fişekleri görünce cinayet olabileceğini düşünerek cinayet büro amirliği ekiplerine de haber verdi. Bu arada olay yeri polisi de çağrıldı. Lüks otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken olay yeri ekipleri bagajı açarak biri olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otomobil içinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis otomobilin çalıntı olabileceği üzerinde duruyor. Polis şimdi otomobilin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu
Lüks otomobil yakılmış halde bulundu

YORUMLAR
500
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil yakılmış halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:16:05. #1.11#
SON DAKİKA: Lüks otomobil yakılmış halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement