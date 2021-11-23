LÜKS OTOMOBİLE ASILAN PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

ADANA'da patenli 3 çocuğun caddede otomobile asılıp yolculuk ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Patenlilerden biri tehlikeye aldırış etmeden cep telefonu kamerasıyla yolculuğu kaydetti.

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde patenli 3 çocuk, trafik ışıklarında duran üstü açık lüks otomobile asıldı. Aracın arkasına asılan çocuklardan biri otomobilin ilerlemeye başlamasıyla cep telefonunu çıkararak kamerayla o anları kaydetti. Aracın önüne asılan çocuk ise kaputun üzerine oturup yolculuk etti. Arkadaki çocukların bagaja yaslanıp hızla ilerlediği görüldü.

Akan trafikte çocuklar, bir süre yolculuğa devam etti. Araç sürücüsünün ise çocuklara müdahale etmemesi dikkat çekti.