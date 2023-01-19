LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP PARÇALATAN ESKİ SAHİBİ ÇIKTI - Son Dakika
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LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP PARÇALATAN ESKİ SAHİBİ ÇIKTI

19.01.2023 13:25

ESENYURT'ta yedek anahtarını saklayan eski sahibi tarafından çalınan lüks otomobil, parçalanmış bir halde bulundu.

ESENYURT'ta yedek anahtarını saklayan eski sahibi tarafından çalınan lüks otomobil, parçalanmış bir halde bulundu. Otomobili çalan eski sahibi ve otomobili parçalayan kişilerin aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer otomobil satın alan kişilerin yedek kontak anahtarını sahibinden mutlaka istemeleri konusunda uyardılar.

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi. Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLİ TAMAMEN PARÇALAMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan Otomobili çalan eski sahibi Muhammet R.Y., 7 suç kaydı bulunan satılmasına aracılık yapan Ayhan G. ve Otomobili parçalara ayıran 6 suç kaydı bulunan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.

Kaynak: DHA
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Hırsızlık Büro Amirliği, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP PARÇALATAN ESKİ SAHİBİ ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP PARÇALATAN ESKİ SAHİBİ ÇIKTI - Son Dakika
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