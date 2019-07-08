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Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktıBURSA - Bursa'da lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı.

Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı
BURSA - Bursa'da lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı.
Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Selçuk Mahallesirnde kafe işletmecisi A.D'nin ikametine giren Leven K. adlı hırsızlık zanlısı, evde Porsche marka otomobilin iki adet anahtarını çaldı. Caddede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, zanlıyı tespit etti. Bugün sabah saatlerinde Levent K'nın yaşadığı eve baskın düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Zanlının lüks otomobile ait iki anahtardan birini araziye attığı öğrenildi. Diğer anahtar ise otomobil sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
Polis, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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