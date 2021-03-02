Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada

02.03.2021 14:35

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada Samsun'da lüks bir cipin hızla çarptığı otomobil simitçi dükkanına girdi.

- Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da lüks bir cipin hızla çarptığı otomobil simitçi dükkanına girdi. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ZKG 92 plakalı Porsche marka lüks cip, Fiat marka otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Cipin hızla çarptığı otomobil de kontrolden çıkarak simit satışı yapan iş yerine girdi. Olayda 3 kişi yaralandı. Park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, yol yarım saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekiciler ile araçlar kaza yerinden kaldırılarak, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Samsun'un insan ve araç trafiği en yüksek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Porsche marka aracın önündeki araca hızlı bir şekilde vurarak, dükkana savurması ve yayaları yaralaması yer alıyor.

Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada

İstiklal Caddesi, Otomobil, Samsun, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada - Son Dakika


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