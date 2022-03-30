Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı

30.03.2022 18:47
Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkiinde lüks aracın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkiinde lüks aracın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 GS 402 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir şekilde önünde seyreden 06 AS 711 plakalı otomobile arkadan çarptı. Lüks otomobilin arkadan çarptığı araç hurdaya dönerken, 06 AS 711 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kısa süreli araç trafiği oluşurken, kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kaza ile ilgili incelemeler başlattı.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman/İHA)

Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı

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Virajı alamayan otomobil takla atıp hurdaya döndü: 2 yaralı Virajı alamayan otomobil takla atıp hurdaya döndü: 2 yaralı Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı Hurdaya dönen araçtan 2 yaralı çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobilin çarptığı araç hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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