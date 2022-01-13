Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak aracının altında kaldı - Son Dakika

Gece yarısı Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Zincirlikuyu istikametinden Beşiktaş'a giden Azerbaycan Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı 99 MB 888 plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı 34 TAB 06 plakalı taksiye çarptı.

CAMDAN FIRLAYIP TAKSİSİNİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi önce yol kenarındaki bariyerlere ardından park halindeki 34 LJA 221 plakalı midibüse vurdu. Taksi sürücüsü ise camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksinin altında sıkışan Aray, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.