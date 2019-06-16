Son Dakika Haberleri: Lüks otomobilin kaza anı kamerada
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Lüks otomobilin kaza anı kamerada

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği lüks otomobil, önce ağaçlara, sonra aydınlatma direğine çarptı.

Lüks otomobilin kaza anı kamerada, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği lüks otomobil, önce ağaçlara, sonra aydınlatma direğine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 18'inci kilometresi Çayırbağ beldesi girişinde meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı 06 AC 2993 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu önce refüjdeki ağaçlara ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ş.A. ile Ö.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Lüks otomobilin kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkması, önce refüjdeki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarptığı anlar anbean yer aldı. Kendi etrafında döndükten sonra duran otomobilden çıkabilen Ş.A. ve Ö.A. kendilerini yere bırakırken, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar görüntülere yansıdı.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Eskişehir, Afyon, Güncel
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