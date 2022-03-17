Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı - Son Dakika
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Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı

17.03.2022 18:05

Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videoda lüks otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görülüyor. Araçtakiler ise korkudan tir tir titredi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında da otomotiv sektörü geldi. Sıfır araç tedarikindeki sorunlar, ikinci el araç piyasasının yükselmesine neden oldu.

ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI

Dev şirketler, çok sayıda aracını hatalı olduğu gerekçesiyle geri çağırdı. Haliyle bu gelişmeler, otomobillere olan ilgiyi de yeniden artırdı.

ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videodaki lüks otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görülüyor. Araçtakiler de bu anda büyük korku yaşadı.

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SON DAKİKA: Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı - Son Dakika
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