Lüks otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada
1 saat önce
Düzce'de lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
'de lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Düzce genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Akçakoca
, Gölyaka
ve Cumayeri
ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını
ve heyelanlar meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Akçakoca'ya 84,7, Cumayeri ilçesine 75, Çilimli
ilçesine 72 kilogram ve Karduz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Yaşanan sel felaketinde lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi. Yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı.
(Ali Yıldız/İHA)
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