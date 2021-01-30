Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı

30.01.2021 22:48

Ankara'da trafiğin en işlek olduğu yollarda lüks otomobiliyle drift yapan ve 200 kilometreyi geçerek diğer sürücüleri tehlikeye soktuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara'da trafiğin en işlek olduğu yollarda lüks otomobiliyle drift yapan ve 200 kilometreyi geçerek diğer sürücüleri tehlikeye soktuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara'da trafiğin en işlek olduğu yollarda Mustafa Erdem Karagöl adlı sürücü 06 EKK 77 plakalı lüks otomobiliyle aşırı hız ve drift yaptığı görüntüleri kayıt ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Karagöl'ün paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptıktan sonra hızla gözden kayboldu. Bir başka videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü. Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansırken kullanıcılar tepki gösterdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı
Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı
Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı
Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı

Ankara, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobiliyle drift yaptı, trafiği tehlikeye soktu, sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika


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