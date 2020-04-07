Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı

7 saat önce

Bursa'da lüks otomobille sokak köpeklerini kovalayan sürücü, köpeklere kurşun yağdırdı.

Bursa'da lüks otomobille sokak köpeklerini kovalayan sürücü, köpeklere kurşun yağdırdı. Kıstırdığı bir köpeği 3 kurşunla telef eden cani, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doburca Mahallesi'ne lüks otomobili ile gelen bir şahıs, sokak üzerinde bulunan köpekleri aracıyla kovalamaya başladı. Otomobil ile sokak üzerinde 2 tur atan şahıs, köpeklere tabancasıyla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar camlara çıktıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Bir otomobilin içerisinden 3 köpeğe ateş açıldığını gören vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Sokağa çıktıklarında bir köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirerek, diğer köpekleri aramak için ormanlık alana gitti. Ormanlık alanda kan izlerini takip eden vatandaşlar, kaçan 2 köpeğin ve silahlı saldırganın izine rastlayamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde boş kovan izlerine rastladı. Yapılan incelemelerde vücudunda 3 kurşun izi olan köpeğin öldüğü belirlenirken, ekipler güvenlik kameralarına yansıyan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEKLERİ VURMA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Sokak üzerindeki köpekleri acımasızca vuran şahıs, çevrede bulunan bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sokak üzerinde lüks otomobiliyle 2 tur atan cani, otomobilin içerisinden köpeklere acımasızca ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan köpekler korkuyla kaçmaya çalışırken, o sırada sokakta yaşlı bir kadının olduğu da görüldü.

Sokaktan gelen silah sesleri üzerine cama çıktığını söyleyen Ömer Faruk K., "Biz ailemizle evde oturduğumuz sırada 4 el silah sesi duyup balkona çıktık. Cama çıktığımızda bir otomobilin köpekleri kovaladığını gördük. Alt sokakta köpeklerden birini yakalayan cani köpeğe ateş etti. Vurulan köpek ormanlık alana kaçınca, cani adam bu defa diğer köpekleri kovalamaya başladı. Bir köpeği de evimizin önünde vurarak bölgeden hızla uzaklaştı. Köpeğin yanına vardığımızda 3 kurşunla öldürüldüğünü gördük. Polisle irtibata geçtik, polisler kameralarda inceleme yaptı" diye konuştu.

"KÖPEĞİ O HALDE GÖRÜNCE KANIMIZ ÇEKİLDİ"

Sokağa çıktıklarında köpeğin 3 kurşunla vurulduğunu söyleyen Ömer Faruk K., "Köpeği o halde gördüğümüzde kanımız çekildi, çok kötü olduk. O canı sen mi verdin de sen almaya çalışıyorsun? O sırada bir ablamız da sokak üzerinde yürüyordu. O kurşunların bir tanesi ona da gelebilirdi. Magandalık var, hayvan cinayeti gibi her türlü suç var" ifadelerini kullandı.

(Fatih Çapkın/İHA)

Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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