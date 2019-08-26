Son Dakika Haberleri: Lüks otomobille çarpışan traktör 2'ye bölündü
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Lüks otomobille çarpışan traktör 2'ye bölündü

31 dakika önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; otomobilde hasar oluşurken, traktör ortadan ikiye bölündü.

Lüks otomobille çarpışan traktör 2'ye bölündü, System.String[]

Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; otomobilde hasar oluşurken, traktör ortadan ikiye bölündü.


Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri - Sivas karayolu, Kayseri istikametindeki ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan F.K. (33) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil ile kavşağa giren K.T. (63) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü F.K. ve eşi G.K. hafif yaralanırken traktör sürücüsü K.T. ağır yaralı olarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan K.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
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