LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

17.03.2022 01:45
LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

100 Karayolu Ankara istikametinde orta refüje çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, hayatını kaybetti.

KADIKÖY D-100 Karayolu Ankara istikametinde orta refüje çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, hayatını kaybetti. Saltuk Buğra Demir'in evden intihar notu bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Kaza, saat 00: 00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımındaki orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen gencin kullandığı otomobil ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ
LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ
LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

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Saltuk Buğrahan, Otomobil, İntihar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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