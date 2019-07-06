Son Dakika Haberleri: Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

57 dakika önce

Kayseri'de iki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Kayseri'de iki lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ABG 509 plakalı otomobil ile 38 ZK 057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kazada, Okan Y. ile Süleyman C.Ö. hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan F.K., B.A. ve C.S. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa
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