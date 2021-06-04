Üye Girişi
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME - Son Dakika

Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME

04.06.2021 11:15

Son dakika haber: ? Lüks otomobil tutkunları, milyonlar ödedikleri araçların kendilerine özel olmasını talep ediyor.

? Lüks otomobil tutkunları, milyonlar ödedikleri araçların kendilerine özel olmasını talep ediyor. Son yıllarda oldukça popüler olan bu trendde, direksiyondan, jant modeline, aracın renginden, deri ve kumaş döşemelerine ve emniyet kemerine kadar birçok aksesuar kişinin zevkine göre tasarlanıyor. 2 milyondan başlayarak 5 milyon liraya kadar çıkan otomobillere ise talep oldukça fazla. Makam araçlarında siyah, spor otomobillerde ise kahverengi, lacivert ve kırmızı gibi renk çeşitliliği ön plana çıkıyor.

Dünyada yükselen bir trend olan kişiye özel araç merakı Türkiye'de de ilgi görüyor. Porche Taycan 4S ve Tesla Model 3 araçları ile birçok elektrikli aracı da Türkiye'ye ilk kez getirdiklerini belirten Awcı Motors Kurucusu Serhat Avcı, tasarımı farklılaşan ve yüksek performansa sahip otomobillerin ön plana çıktığını söyledi. Kişiye özel tasarlanmış, birbirinden özel opsiyonlara sahip lüks araç satış konseptine yönelik bilgi veren Avcı, denizcilik sektörünün en büyük buluşması kabul edilen CNR Avrasya Boat Show'da stand açtıklarını ve çok ilgi gördüklerini aktardı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ARAÇ GÖNDERİYORUZ'

Otomobilin artık insanlar için yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Avcı, 2 yıldır özellikle lüks otomobillerde kişiselleştirmenin çok talep edildiğini söyledi. Avcı, 'Özellikle İstanbul'da trafikte uzun saatler geçiriyoruz. 4-5 saatimizi otomobilde geçirince, bize özel olsun istiyoruz. Türkiye'nin her iline araç satışımız bulunuyor. Lüks araca talep pandemi döneminde bile arttı. Gelecekte de ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Sektörün geleceğini iyi görüyorum. Bu yıl sonuna kadar fiyatlarda düşüş beklemiyorum. Müşterilerimiz milyon liralık lüks araçları kişiselleştirmek istiyor. Biz de rengini, koltuğunu, jantını nasıl istiyorsa o şekilde siparişini alıp üretilmesi için aracılık yapıyoruz. Sektörde bu alanda öncü şirketlerden biriyiz. Kişiye özel hazırlanan araçları sergilemek için fuarda bulunuyoruz. İlgiden de memnunuz,' dedi.

MÜŞTERİNİN HAYALİNDEKİ ARABAYI TASARLIYORUZ

Avcı, 'İnsanlar milyonluk araçları aldığı zaman, kendilerine özel üretilsin istiyorlar. Bize gelen müşteriye bu hizmeti veriyoruz. Otomobilin jantı, dış ve iç rengi ile aksesuarları tamamen kendi isteğine göre seçilip aracın üretimine başlanıyor. Müşterinin hayalindeki arabayı tasarlayıp sahip olabilme imkanı sağlıyoruz ' diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

En başından aracın tasarlanma sürecini anlatan Avcı, 'Kişiler bize gelerek, hayal ettikleri araçta olmasını istedikleri opsiyonları aktardıktan sonra araç konfigüratör'ü ile bir sipariş araç listesi hazırlanıyor akabinde üretim aşamasına geçiliyor ve 3 ay gibi bir süre içerisinde araç üretimi tamamlanınca aracı Türkiye'ye ithal ediyoruz ve teslimatı tamamlıyoruz' ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FİYAT FARKI YOK

Özel tasarım araçlarda yüksek bir fiyat farkı olmadığını söyleyen Avcı, 'Çünkü hazır bir aracı aldığınız zaman belki de ihtiyacınız olmayan bir aksesuar oluyor, parasını ödüyorsunuz. Ama kendinize özel araç sipariş ettiğinizde sadece ihtiyacınız olan aksesuarı ekletiyorsunuz. Bazen ilginç talepler oluyor, örneğin, Porsche'un bir modelinde kırmızı rengi yoktu. Müşterinin bu yönde talebi olunca üretilmesini sağlayarak, Türkiye'ye ilk biz getirdik. Araç şu anda hazır, kendisine teslim edeceğiz' dedi.

2 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILIYOR

Özellikle elektrikli araçların ÖTV artışı olarak fiyatlarının değiştiğini belirten Serhat Avcı, 'Lüks otomobiller 2 milyondan başlayıp, 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Döviz kurlarındaki hareketlenmeye bağlı olarak satışlarda zaman zaman düşüşler yaşadık.Fakat yüksek talep her zaman yerini korudu.' diye konuştu.

AYDA 35 ARAÇ SATILIYOR

Ayda 35 araç sattıklarını ifade eden Avcı, 'Kişiselleştirilebilen araçlar içerisinde ön plana çıkan elektrikli spor otomobiller de mevcut. Ayrıca bu otomobillerin kişiselleştirilen özellikleri de daha fazla. En çok dış, iç ve jantın renklerinde değişiklik talep ediliyor. Emniyet kemerinin rengikarar verilen özelliklerde başı çekiyor. Kişiler araçtaki halı paspasının rengine kadar karar verebiliyor. Spor otomobillerde kırmızı, kahverengi, vişne, bordo gibi renkler ön plana çıkıyor. Futbolcu ve sanatçılarla da çalışıyoruz. Onlarda, aksesuar içeriği fazla, masaj fonksiyonlu ve özel donanımlara sahip araçlara sahip olmak istiyor' açıklamasında bulundu.

Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME
Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME

Denizcilik, Otomobil, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu         
11:48
Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi!         
11:38
Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti         
11:27
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:10:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement