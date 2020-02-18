LÜKS OTOMOBİLLERİN FARLARINI ÇALAN ÇETE YAKALANDI... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel LÜKS OTOMOBİLLERİN FARLARINI ÇALAN ÇETE YAKALANDI... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA - Son Dakika

LÜKS OTOMOBİLLERİN FARLARINI ÇALAN ÇETE YAKALANDI... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı.

LÜKS OTOMOBİLLERİN FARLARINI ÇALAN ÇETE YAKALANDI... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA, System.String[]
İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin  farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını birkaç dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

ORGANİZE ŞEKİLDE FAR ÇALAN ÇETE TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kağıthane, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş'ta meydana gelen 80 ayrı far hırsızlığı olayı üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada park halindeki lüks otomobillerin farlarının organize bir çete tarafından çalındığı tespit edildi.  Yapılan araştırmalar sonucu çete üyelerinin motosikletlerle otomobillerin yanlarına yaklaştıkları bir kaç dakika içinde farları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin piyasa fiyatı 30 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen otomobil farlarını internet üzerinden pazarladıkları ortaya çıktı.

14 ŞUBATTA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayları gerçekleştiren çete üyelerine yönelik 14 Şubat tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda 23 adrese eşzamanlı yapılan baskınlarda biri kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada  piyasa değeri toplam 2,5 milyon lira olan 80 adet  çalıntı otomobil farı  ile bir pompalı tüfek bulundu.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yaralama, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Çete liderleri Y.Y. ve Y.D.'nin aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-şüphelilerin olay anlarında farları sökerken görüntüleri

-operasyon sırasında polis kamerası görüntüleri

AKTÜEL

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi,

-şüphelilerle birlikte yakalanan otomobil farlarının ve motosikletlerin sergisi,


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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