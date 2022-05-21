Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika
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Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

21.05.2022 10:38

Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı Üsküdar ve Maltepe'de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı.

Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar ve Maltepe'de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin plaka ve farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin lüks aracın yanına gittikleri, sonrasında dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin plakasını belirledi. Üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Ümit Y. Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ümit Y.'nin daha önceden 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ümit Y. adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı
Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı
Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı
Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

YORUMLAR
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Bağcılar'da işyerine giren hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı Bağcılar'da işyerine giren hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı FAR HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA FAR HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika
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