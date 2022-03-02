Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

02.03.2022 11:25
Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş ve İsmet İnönü mahallelerinde park halinde bulunan 2 otomobilin farlarının çalınmasıyla ilgili yaptığı çalışmada olayın şüphelileri olarak H.E., A.Ç. ile M.E. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında Seat Leon marka iki ayrı aracın farlarının yerlerinden sökülerek çalındığı, her birinin servisteki fiyatının yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi. - HATAY

Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı
Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı

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Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Otomobil farı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobillerin farlarını söküp çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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