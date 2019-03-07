Lüks Otomobilli Düğün Konvoyu Yol Kapatıp "Drift" Yaptı --
49 dakika önce
İstanbul - LÜKS OTOMOBİLLİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATIP "DRİFT" YAPTI -(orijinal çekim görüntüleriyle)-Alper KORKMAZ - İstanbul DHAİstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı.
İstanbul - LÜKS OTOMOBİLLİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATIP "DRİFT" YAPTI -(orijinal çekim görüntüleriyle)-
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'dan hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
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